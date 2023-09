Beratungsstellen in Leverkusen ordnen aktuelle Lage ein Schwangerschaftsabbruch ist immer noch ein Tabuthema

Um zu ermitteln, wie es um die Versorgungslage in Leverkusen bestellt ist, führte das Gleichstellungsbüro der Stadt eine anonyme Befragung durch. Etwa zwei Drittel der befragten Ärzte aus gynäkologischen Praxen nahmen teil, doch „mehr als die Hälfte hat gesagt, dass es für sie nicht in Frage kommt, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen“, berichtet Karin Siefert. Sie arbeitet in der Leverkusener Beratungsstelle von „pro familia“. Bundesweit ist die Anzahl der Kliniken, die Abtreibungen anbieten rückläufig, wie aus Zahlen des statistischen Bundesamts hervorgeht. Siefert befürchtet, dass dieser Trend sich auch in Leverkusen noch stärker auswirken könnte. „Die Situation hier ist aber noch in Ordnung“, sagt sie. Problematisch sei die Lage vor allem in ländlicheren Regionen. „Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es kaum jemanden, der das macht.“