Leverkusener soll schwangere Freundin getötet haben Schwangere kannte nicht einmal den richtigen Namen ihres Freundes

Alle Warnungen hat die 35-jährige Frau in den Wind geschrieben. Aber wie leicht ist einfach so daher gesagt: „Wenn du das machst, bringe ich dich um.“ Der 34-Mann aus Rheindorf, der Ende Oktober seine schwangere Freundin auf der Ilmstraße in Rheindorf mit mindestens zehn Messerstichen getötet hat, hat diese Vorhersage umgesetzt. Nachdem zunächst zwei Freundinnen der Getöteten vor der 21. Großen Strafkammer ihre Zeugenaussagen gemacht haben, wurden am Montag die Mutter und der Bruder gehört.