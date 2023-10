Tatverdächtiger festgenommen Schwangere Frau in Leverkusen tödlich verletzt

Eine schwangere Frau ist in Leverkusen auf der Straße attackiert worden und gestorben. Die 35-Jährige erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie die Ermittler am Samstag zu der Tat von Freitagabend mitteilten. Trotz Reanimationsmaßnahmen und notärztlicher Behandlung erlag die Frau demnach noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen - einen 34 Jahre alten Mann - fest.