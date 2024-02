Erwachsenwerden in Leverkusen Neue Schulsozialarbeiter für Berufskollegs

Info

Insgesamt hat der Stadtrat 25 Schulsozialarbeiter-Stellen beschlossen. Fünf wurden bereits Ende 2023 besetzt, zehn weitere haben in diesem Jahr ihren Dienst an den jeweiligen Schulen aufgenommen. In 2024 soll noch einmal um zehn Stellen aufgestockt werden. Bedarf melden alle Leverkusener Schulen an, deswegen hat die Verwaltung eine Prioritätsliste aufgestellt. An erster Stelle stehen die Berufskollegs und die Förder- und flutgeschädigten Schulen, dann geht man nach Sozialindex vor.