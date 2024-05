Bühnennachwuchs aus Leverkusen Schulen als mögliches Sprungbrett auf die Bühne

„Sprungbrett – Festival für junge Kultur an Leverkusener Schulen“ heißt das erste Event, bei dem sich Leverkusener Schulen in der Zeit zwischen 14. Juni und 4. Juli in eine stadtweite Bühne für kreative Talente verwandeln werden. Für die besten Projektideen werden drei Preise in Höhe von jeweils 500 Euro und ein Sonderpreis vergeben.