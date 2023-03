Golden Doodle schiebt Dienst in Leverkusen Buddy – ein Schulhund für alle Fälle

Leverkusen · Motivationskünstler, Stress-Abbauer, Trainingspartner – all das und noch mehr ist der Golden Doodle „Buddy“ an der Kathe-Kollwitz-Gesamtschule. Auch im Biologie-Unterricht ist der Vierbeiner mit Schulhund-Diplom im Einsatz. Sein Kollege, Königspudel „Kasper“, befindet sich noch in der Ausbildung.

03.03.2023, 11:49 Uhr

Schulhund „Buddy“ bei der Arbeit. Die Käthe-Kollwitz-Schüler haben den Golden Doodle von Lehrerin Julia Wingchen längst liebgewonnen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Julia Reiners

Der Schulalltag der 6c an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ist kaum noch vorstellbar ohne Buddy, den Hund von Klassenlehrerin Julia Wingchen. „Buddy sorgt für ein gutes Klassenklima“, ist die Pädagogin überzeugt. Das bedeutet, dass er in Konzentrationsphasen als Unterstützung dient und auch Ablenkungen für die Schüler bietet, damit sie in der nächsten Konzentrationsphase wieder fokussiert sind.