Klimafreundlicher Strom in Leverkusen : Schuldächer für Solarenergie

Klimafreundlicher Strom in Leverkusen

Die Solaranlage auf der Käthe-Kollwitz-Schule in Rheindorf ist die bisher größte Solaranlage auf einem städtischen Gebäude in Leverkusen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Stadt und EVL präsentieren bisher größte Solaranlage auf städtischem Gebäude. Damit können in einem Jahr 125 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Die Solaranlage auf dem Dach der Rheindorfer Käthe-Kollwitz-Gesamtschule produziert umweltfreundlichen Strom. Zugleich dient sie Schülern als Anschauungsobjekt für den Technikunterricht. Schulleiterin Beate Buchholz – sie ist seit Herbst 2020 an der Bildungsstätte im Einsatz – ist begeistert. „Dadurch haben nicht nur die Energieversorgung Leverkusen und die Stadt viele Vorteile, sondern auch wir für unseren anwendungsbezogenen Unterricht.“

Obwohl 2100 Module auf den insgesamt 7700 Quadratmeter großen Dachflächen der kernsanierten Sporthalle und auf zwei Ebenen des Hauptgebäudes seit Herbst 2019 installiert sind, ergab sich erst nun die Gelegenheit zur offiziellen Präsentation. Es waren noch Restarbeiten zu erledigen. Bereits im ersten Jahr wurden 500.000 Kilowattstunden Solarstrom erzeugt, mit denen die Energieversorgung (EVL) insgesamt 125 Haushalte versorgen konnte. Gegenüber konventioneller Energieumwandlung aus fossilen Quellen wurden somit rund 200 Tonnen CO 2 gespart. Rund eine halbe Million Euro hat die EVL für das Kooperationsprojekt investiert und in Abstimmung mit der Stadt umgesetzt.

Bei den eingesetzten Solarzellen handelt es sich um sogenannte Halbleiterelemente. Das bedeutet, dass sich die im Material elektrisch negativ geladenen Elektronen in Bewegung setzen und Strom erzeugen, sobald Sonnenlicht darauf fällt. Dabei wird der erzeugte Solarstrom über einen zusätzlichen Zähler erfasst und komplett in das öffentliche Netz eingespeist.

„Die Investition in die Photovoltaik-Anlage ist ein deutliches Zeichen an die Bürger der Stadt, dass wir einen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten“, betonte Thomas Eimermacher, kaufmännischer Geschäftsführer der EVL. Diese Anlage habe zugleich Pilotcharakter, denn sie sei die bislang größte Solaranlage, die auf einer städtischen Liegenschaft installiert wurde. Insgesamt rund 299 weitere Liegenschaften stehen also noch zur Verfügung.