Der Vorfall konnte die Feierfreude kaum trüben 2000 Liter Bier vom Schützenfest geklaut

Schließlich wurden die kleinen und großen Majestäten am Montag bei der Festmesse in der Küppersteger Christus König-Kirche durch den Schützen-Präses und Pastoralreferenten Franz-Josef Ostermann feierlich gekrönt. Im Anschluss reihten sich Vertreter der befreundeten Gesellschaften und Musikgruppen in den Festzug ein, um gemeinsam von Küppersteg nach Bürrig zu marschieren. Dort standen Krönungsfrühschoppen und Vereinsvogelschießen auf dem Programm, ehe das Fest am Nachmittag gemütlich ausklang.