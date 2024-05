Volks- und Schützenfest in Bürrig-Küppersteg Schützen schießen unter erschwerten Bedingungen

Die Straßen sind geschmückt, die Spannung steigt. Vom 17. bis 20. Mai feiert die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Bürrig-Küppersteg ihr Schützenfest. Im vergangenen Jahr hatte der amtierende Schützenkönig Wolfgang Thum für eine kleine Sensation gesorgt, als es ihm gelang, den Holzvogel bereits beim 59. Schuss von der Stange zu holen. Damit das nicht erneut passiert, sondern der Wettbewerb länger spannend und herausfordernd bleibt, hat sich der Vereinsvorsitzende Anton (“Toni“) Schmitz etwas Besonderes überlegt. „Diesmal werde ich den Königsvogel aus Pinie bauen“, erklärte der Brudermeister und mehrfache Kaiser, der die Zielscheiben in Vogelform seit 1998 alljährlich in seiner Schreinerwerkstatt erstellt. Dazu sägt er ein Stück Holz aus einem Brett, legt eine Schablone auf und schneidet an ihr entlang einen 35 Zentimeter hohen, neun Zentimeter breiten und 40 Millimeter dicken Korpus. Dazu kommen zwei Flügel, die er mit der Bandsäge aus dünnem Sperrholz abteilt. Das Ganze wird zusammengeleimt, ehe er dem Königsvogel abschließend noch das symbolische Krönchen aufsetzt. Ganz zum Schluss wird das Tier weiß mit etwas Gold angestrichen.