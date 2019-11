Kinder lernen Müllvermeidung : Einkaufsbeutel statt Altkleidersammlung

Leverkusen Avea-Mitarbeiter üben bei der „Europäischen Woche der Müllvermeidung“ mit Schülern den Umgang mit Müll.

Knapp ein halbes Kilo Müll produziert jeder Bundesdeutsche am Tag im Durchschnitt. Von der Verpackung des Joghurts bis zum Briefumschlag ist alles eingerechnet. Weltweit häufen sich die Müllberge, und endlich fangen die Menschen ein Umdenken an: Wie viel Verpackung ist denn wirklich nötig? Muss das wirklich weggeworfen werden oder ist es noch verwertbar?

Im Jahr 2016 fielen 18,2 Millionen Tonnen Verpackungen in Deutschland an. Verpackungen aus Papier, Pappe oder Karton haben dabei den größten Anteil mit etwa 8,1 Millionen Tonnen. Es folgen Verpackungen aus Kunststoffen (3,1 Millionen Tonnen), Glas (2,8 Millionen Tonnen) und Holz (3,2 Millionen Tonnen), berichtet das Bundesumweltamt.

Auch der städtische Entsorger Avea nimmt mit einem Projekt in Grundschulen an der EWAV teil. Silvia Cabrera Cayola und Gabriele Frank waren zur Auftaktveranstaltung in der Astrid-Lindgren-Schule in Steinbüchel. Sie brachten den Kindern der Klasse 3b auf spielerische Art und Weise bei, welchen Müll man ganz einfach weglassen oder noch weiter verwerten kann. Die alten Gummistiefel etwa können zu Blumentöpfen umfunktioniert werden und ein Eis im Waffelhörnchen verursacht keinen Müll im Gegensatz zum Eis im Plastikbecher. Mit viel Spaß und kreativen Ideen überraschten die Kinder nicht nur Klassenlehrer Christian Lührig. „Ich bin immer wieder fasziniert, auf welche Ideen die Kinder kommen.“