Baumpflanzprojekt in Leverkusen : Von Kindern für die Umwelt

Leverkusen Die Schüler der KGS Burgweg unterstützen ein Baumpflanzprojekt mit Spenden.

Mit großem Stolz überreichen die Schüler der KGS Burgweg ihre Spendensumme, eingepackt in einer Bio-Brotbox, an Sabine Strippel, Leiterin des neu gegründeten Vereins „Bäume in Leverkusen e.V.“. Als Emilia aus der Klasse 3a neulich unterwegs eine Menge Müll ins Gesicht wehte, wurde ihr klar, da muss sich was ändern.