Zu Gast am Landrat-Lucas-Gymnasium Schüler aus Schweden experimentieren in Leverkusen

Wer „grün“ von Stockholm nach Leverkusen reisen möchte, nimmt eine mehr als 24 Stunden dauernde Zugfahrt mit Umstieg in Kopenhagen in Kauf. Mit dem Ziel Opladen taten genau das 13 Schüler und zwei Lehrer aus Täby in Schweden, um mit Schülern des Landrat-Lucas-Gymnasiums das Element Wasserstoff zu erforschen.