Rheindorfer Spätkirmes : Ein Kräftemesse mit der Schubkarre

Voller Einsatz beim Schürreskarrenrennen anlässlich der Spätkirmes: Es gilt, unterwegs so wenig Wasser wie möglich aus dem Eimer zu verschütten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rheindorf Beim Schürreskarrenrennen im Rahmen der Rheindorfer Spätkirmes war auch „Kondition am Glas“ gefragt.

Von Gabi Knops-Feiler

Das Verhältnis der „Großen Koalition“ war leicht unausgewogen, als Uwe Bartels (FDP),

Rüdiger Scholz (CDU) sowie Georg Anders und Jörg Lichter (SPD) ein Team bildeten. Beim Schürreskarrenrennen in Rheindorf ging es am Sonntag aber nicht etwa um Politik, sondern alleine um ein Kräftemessen mit der Schubkarre. Wer am Ende die beste Zeit laufen und das meiste Wasser im Eimer abliefern konnte, war Sieger. Für jeden Zentimeter Wasserverlust gab es fünf Strafsekunden.

Sechs Mannschaften traten gegeneinander an und lieferten sich einen munteren Wettstreit mit „erlaubtem Doping“, wie Regina Sidiropulos, Bezirksvorsteherin im Stadtbezirk I, eingangs formulierte. Denn besonders „eine gute Kondition am Glas“ war bei den Teilnehmern nötig, da sie auf halber Strecke einen Schnaps oder ein Glas Bier schlucken mussten.

Frank Olbertz (l.) ist der neue Hahnenkönig von Rheindorf, der neue Zachäus heißt Dennis Zimmermann. Foto: Miserius, Uwe (umi)

info Der neue Hahnenkönig von Rheindorf Neuer Hahnenkönig von Rheindorf wurde Frank Olbertz. Er schaffte es mit dem 16. Schlag. Seit 2004 gehört der 49-Jährige dem Verein an und war in dieser Zeit schon mehrmals als Kirmespatron „Zachäus“ oder als „Pastur“ im Einsatz.

Schon beim ersten Lauf musste die „GroKo“ gegen das „Beste Team der Welt“ antreten und unterlag deutlich. Uwe Bartels kommentierte: „Es war anstrengender als gedacht. Das Wasser schwappte bei jedem Hubbel aus dem Eimer, man musste schon sehr aufpassen auf der unebenen Strecke.“ Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz meinte: „Dafür, dass wir doppelt so alt sind, haben wir uns doch gut geschlagen.“ Auf jeden Fall sei die 3000-Euro-Spende, die Dieter Vogel - Partner von Regina Sidiropulos - dem Verein „Leverkusen hilft krebskranken Kindern“ zukommen lasse, sehr motivierend gewesen.

Außer den Politikern waren unter anderem auch ein Team des veranstaltenden Geselligkeitsvereins Germania Rheindorf, Handballer des TuS Rheindorf und die Familie Meykes mit von der Partie. Letztere standen sich beim Finale gegenüber. Am Ende siegten die Handballer mit 3:46 Minuten vor der Familie Meykes mit 4:06 Minuten.

Unterdessen hatte es sich unzählige Schaulustige am Rande der Strecke am Kirmesplatz „Op dem Jeesbock“ bequem gemacht, darunter auch einige Vertreter der „Kirmesjonge Berghausen“ aus Langenfeld. Sie waren gekommen, um die Kollegen aus Rheindorf zu unterstützen. Dieser Lauf erinnere sie an ihren eigenen Wettbewerb, hieß es. „Wir rennen allerdings in Holzschuhen um die Wette“, erläuterte Vorstandsmitglied Ulrike Piel. Ulkige Bekleidung wie dort war bis vor einigen Jahren auch in Rheindorf üblich. Diesmal trug niemand ein Kostüm. „Ich bin froh, dass überhaupt noch sechs Mannschaften teilnehmen“, sagte Vereinsvorsitzender Frank Albertz. Zu seinem Entsetzen hatte offenbar jemand im Vorfeld das Gerücht in die Welt gesetzt, die Startgebühr würde 50 Euro betragen. „Das stimmt natürlich nicht“, betonte Albertz, „die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei.“