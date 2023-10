Am Rathaus in Leverkusen Unbekannte reißen erneut Israel-Flagge von Fahnenmast

Am Freitag hisste die Stadt dann erneut eine Israel-Flagge vor dem Rathaus - und gleich daneben die deutsche Flagge, als Zeichen der Solidarität mit Israel. „Am Samstagmorgen wehte nur noch die deutsche Fahne an ihrem Platz“, hieß es in der Mitteilung der Stadt. Es werde nun wieder eine neue Israel-Flagge angeschafft. Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) sagte: „Wir werden nicht darin nachlassen, unsere Solidarität mit den Menschen in Israel zu zeigen.“