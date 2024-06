Nach Havarie von Fährschiff „Fritz Middelanis“ in Leverkusen Scholz (CDU) fordert mehr Tempo beim Kauf einer neuen Fähre

Sechs lange Monate sind seit der Havarie der Hitdorfer Fähre vergangen, und die Menschen in dem Stadtteil am Rhein vermissen nicht nur das Tuckern des Schiffes „Fritz Middelanis“, sondern vor allem den schnellen Weg über die Wasserstraße. Nach wiederholten Forderungen aus dem Rathaus soll am Donnerstag endlich die lange geplante Gesellschafterversammlung stattfinden. Dabei steht auch der Ankauf oder die Miete einer gebrauchten Autofähre im Raum – doch wenn’s so kommt: Welche soll es werden, und wie lange dauert das?