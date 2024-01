Sitzungspräsident muss ins Krankenhaus Schockmoment bei der Sitzung der Altstadtfunken

Schwungvoll geht es Session weiter. Weiberfastnacht heißt es wieder „Stadtgarde on Tour“ in und um Leverkusen. Die Lachende Fußgängerzohe, Kurz „LaFuZo“ erwartet Besucher am Samstag, 10. Februar, in der Fußgängerzone und im Karnevalszelt Opladen. Auch beim Rosenmontagszug, 12. Februar, wird fleißig geschunkelt am Zugweg in Opladen Mit dem taditionellen Fischessen am Aschermittwoch in der Stadthalle Bergisch Neukirchen endet dann der närrische Reigen.