In Leverkusen und Leichlingen Schnee und Glätte blockieren die Müllabfuhr

Die Avea will entsprechend der Wetterverhältnisse flexibel reagieren. Sie bittet die Anwohner der betroffenen Abfuhrbezirke, „ihre Abfallbehälter weiter zur Abfuhr bereitzustellen, damit eine Leerung auch zu einem späteren Zeitraum in dieser Woche möglich ist“. Sollten die Wetterverhältnisse auch die Müllabfuhr am Freitag negativ beeinträchtigen, sei eine Leerung auch noch am Samstag denkbar.