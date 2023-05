Landpartie in Leverkusen „Schlosszauber“ verwandelt Morsbroich

Pünktlich zum Sommerauftakt verwandelt das Veranstaltungsteam von Reno Müller das Schloss, seine Nebengebäude und den Skulpturen-Park in einen Treffpunkt für Gartenund Kunstliebhaber, für Fashion- und Dekorationsfans. Geboten wird ein vielfältiges Sortiment an Pflanzen und hochwertigen Dekorationen für Innen und Außen, wie etwa die Baumkantentische aus hochwertigem Suarholz oder Kränze aus Naturmaterialien. Schmuckstücke, sommerliche Kleidung und Accessoires für Jedermann ergänzen das Angebot. Genießer können sich auf ein Sortiment an Spezialitäten freuen, wie etwa Naturspezialitäten aus Österreich von der Käsealm.