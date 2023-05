Weitere Lücke im Angebot Postbank-Filiale in Opladen schließt am 1. Juli

Eine weitere Lücke entsteht in Opladen: Die Postbank schließt ihre Filiale in Opladen, Bahnhofstraße 3-5. Sie öffnet letztmalig am Samstag, 1. Juli. Für Post- und Paketdienstleistungen steht Kunden an der Kölner Straße 10 eine Partner-Filiale der Deutschen Post mit den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Sie eröffnet am 30. Juni, berichtet die Post weiter. Zur kostenlosen Bargeldversorgung gebe es den Postbank Bargeldservice der Shell Station, Karl-Krekeler-Straße 2 Dort erhalte man Bargeld auch ohne zu tanken. Darüber hinaus bieten zahlreiche Supermärkte das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Dieser Service findet sich beispielsweise bei Netto, Kölner Str. 122, bei Rewe, Gerhart-Hauptmann-Straße 72 oder bei Aldi, Bonner Straße 2C.