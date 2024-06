Open-Air-Messe in Leverkusen Schützen eröffnen Gezelin-Oktav am Waldaltar

Drei Tage vorher, am Fronleichnamstag, hatten Lehmann und Oberbürgermeister Uwe Richrath das 606. Schlebuscher Schützenfest im Beisein von etwa 400 Gästen offiziell eröffnet. Obwohl die Wettervorhersage nicht gerade rosig erschien, blieb das Festgelände im Gezelinwald an der Opladener Straße größtenteils vom Regen verschont. Am Abend gelang es Daniel Geuhs in diesem Jahr als einzigem Würdenträger, den Königsvogel mit dem 244. Schuss von der Stange zu holen. Der 35-jährige Papiermachermeister trat damit die Nachfolge von Simone Nacken an und wird die Bruderschaft bis zum nächsten Schützenfest repräsentieren. Mit dem Königsoffizier und den Hofdamen Kerstin Burggraf, Nadine Velser, Nicole Velser, Michelle Germies und Sandra Saal reihte er sich nach der Krönungsmesse in den Festzug ein. An dem nahmen auch zahlreiche Vertreter befreundeter Bruderschaften teil. Die Strecke führte durch den Wald und die Fußgängerzone zum Pfarrsaal von Sankt Andreas. Nach einem kurzen Zwischenstopp zur Königsparade vor dem alten Bürgermeisteramt waren sämtliche Akteure zum zünftigen Frühschoppen mit Platzkonzert rund um den Pfarrsaal eingeladen.