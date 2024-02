Karneval in Leverkusen 2024 Schlebuscher feiern klein aber fein

Kostüme in allen Farben und passend zum aktuellen Geister-Motto beherrschten das Bild im Pfarrsaal von Sankt Andreas. Am Samstag feierte die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Schlebusch dort ihren „Fastelovend im Dorf“. Bei den jecken Besuchern – unter ihnen überwiegend Mitglieder der Gesellschaft – kam es gut an, dass die Karnevalsparty nach vielen Jahren tatsächlich wieder im „Dorf“ gefeiert wurde. Dorthin war das Fest vor zwei Jahren zurückgekehrt, nachdem es aus dem Feierraum der Gesamtschule Schlebusch abgewandert war. Mangelnder Besucherandrang verbunden mit schlechtem Kartenverkauf hatten den Umzug notwendig gemacht.