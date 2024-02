Brandruine vollständig abgerissen Schlebuscher Baulücke soll sich schließen

Nach langen Jahren des Stillstands kommt nun Bewegung in den skandalösen Fall der Brandruine „Alt Schlebusch“ in der dortigen Fußgängerzone. Das abgebrannte und bisher nicht wieder neu erbaute Haus wird allgemeinhin als Schandfleck empfunden. Intensive Gespräche der Verwaltung mit den benachbarten Parteien hätten nun zu einer Situation geführt, die „Abbruchtätigkeiten auf beiden Grundstücken“ ermögliche, schreibt die Stadt in einer Mitteilung des Ratsinformationsdienstes.