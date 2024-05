Volksfest, Schützenfest, Christopher Street Day Tausende Besucher am Wochenende in Schlebusch erwartet

Ganz in der Nähe des Wuppermann Parks, genauer an der Saarstraße/Ecke Mülheimer Straße, startet am Samstag, 1. Juni, um 13 Uhr die „Leverkusen Pride“ im Rahmen des ersten Leverkusener Christopher Street Days. Diese farbenfrohe und leidenschaftliche Demonstration unter dem Motto „Mehr als nur Farben“ soll rund 500 Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammenbringen. Auch Teilnehmer aus der Wirtschaft und Politik wollen sich für queere Rechte sowie Akzeptanz und Selbstbestimmung in der Gesellschaft einsetzen. Mit der Demonstration allein soll es aber nicht getan sein. Denn bei einer Infomeile am Samstag und Sonntag in der Fußgängerzone sind außerdem Musik, Informationen und Podiumsdiskussionen vorgesehen. Außerdem sind am Sonntag die Einzelhandelsgeschäfte in Schlebusch geöffnet.