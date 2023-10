32 Kreative präsentieren ihre Werke Schlebusch zeigt Kunst im Schaufenster

Zum 30. Mal lockt „Kunst in Schlebuscher Schaufenstern“ in den Stadtteil. Von Freitag, 20. Oktober, bis 12. November organisiert die Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch mit vielen Künstlern diese Aktion. Kunst wird gezeigt rund um die Fußgängerzone bis hinein in die Waldsiedlung. Das Motto des Jubiläums lautet: 30 Jahre – 30 Künstler – 30 Ausstellungsorte. Es sind jedoch inzwischen 32 Kreative, die ihre Werke in den Schaufenstern von 31 Geschäften sowie im „Alten Bürgermeisteramt“ und im Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer präsentieren. „Die Vielfalt der freien Kunstszene wird sichtbar“, schreibt der Veranstalter in einer Ankündigung

Mit der Aktion ist ein Preisausschreiben verbunden. Dabei gibt es sieben original Kunstwerke und den Schlebuscher Foto-Wandkalender 2024 zu gewinnen. Flyer mit Teilnahmeschein liegen ab 16. Oktober gratis in den Geschäften aus, die am Aktionsplakat zu erkennen sind.