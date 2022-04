Am Pfingstwochenende in Leverkusen : Schlebusch feiert Volks- und Schützenfest

Am Pfingstwochenende in Leverkusen

Leverkusen Am Pfingstwochenende ist der Stadtteil auf den Beinen. Höhner-Frontmann und Schlebuscher Henning Krautmacher gibt seinen musikalischen Abschied.

(bu) Nach zwei Jahren Corona-Pause wird in Schlebusch am Fronleichnamswochende, 16. bis 19. Juni, wieder gefeiert. Das 37. Schlebuscher Volksfest und gleichzeitig das 602. Schützenfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Schlebusch 1418 dürften Besucher in Scharen locken. Ein weithin bekannter Schlebuscher wird seinen Abschied von der Bühne geben.