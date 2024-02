Leverkusener klagen über miesen Zustand der Asphaltdecke Schlagloch-Paradies Brandenburger Straße – Sanierung erst 2025

„Es ist einfach nicht mehr zu ertragen, wie die Stadt die Brandenburger Straße verkommen lässt“: Die Aussage eines Anwohners ist deutlich. Es geht um ein Schlagloch-Paradies, das den Nachbarn schon lange sauer aufstößt. „Vor zwei Jahren wurde ein Aushang der Stadt an Haustüren angebracht, wo wir, die Bewohner der Brandenburger Straße, informiert worden sind, dass die Straße endlich komplett saniert werden soll und wir uns daran mit Vorschlägen beteiligen sollten“, erzählt der Steinbücheler. Nachsatz: „Die Stadt hat bis heute nichts unternommen, um die Straße endlich zu sanieren. Stattdessen kommen immer mehr sehr große Schlaglöcher dazu, und die werden immer nur provisorisch gemacht.“ Flicklösungen aber würden nicht helfen, denn durch den „starken Verkehr, vor allem die Busse der Wupsi, treten immer wieder neue Schlaglöcher auf oder die zuvor gemachten brechen wieder in sich zusammen.“ Zudem: Ans Tempo 30 auf der Brandenburger Straße hielten sich die wenigsten, auch Fahrer der Wupsi nicht. „Die knallen hier regelrecht durch, so dass es schon öfters zu Unfällen in den Kurven kam“, moniert der Anwohner. „Die Straße ist zur großen Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer geworden wegen dieser skandalösen Straßeninstandhaltung.“