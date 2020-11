Vandalismus in der Leverkusener Auermühle : Schilder am Corona-Testzentrum abgerissen

Leverkusen-Schlebusch Unbekannte haben sich am und auf dem Gelände der Auermühle zu schaffen gemacht. Malteser schätzen Schaden auf ein paar hundert Euro.

Tim Feister ist am Sonntag immer noch sprachlos. Er könne nicht begreifen, „wozu Menschen immer noch fähig sind. Wir kämpfen mit den Maltesern seit Monaten gegen die Pandemie, sind teils am Limit. Und dann gibt es immer noch Leute, die unsere Arbeit bewusst behindern, kaputt machen, sabotieren“, sagt der Chef des Malteser Hilfsdiensts Leverkusen einen Tag danach.

Samstagmorgen hatten Mitarbeiter ihn angerufen, die gerade zum Dienstantritt am Abstrichzentrum in der Auermühle angekommen waren und Zerstörung vorfanden. Die Zufahrtsschilder zum Testzentrum waren ebenso abgerissen wie Wegweiser auf dem Gelände. Die Schilder sind teilweise „versteckt worden“.

Tim Feister ärgert das, was vor kurzem auch der Schlebuscher Pfarrer Hendrik Hüls beklagt hatte, als Unbekannte verbotene nationalsozialistische Symbole an die Schlebuscher Sankt-Andreas-Kirche geschmiert hatten: die Respektlosigkeit gegenüber Gebäuden und Gegenständen und der Arbeit anderer. „Wir bemühen uns hier unablässig, der Pandemie etwas entgegenzusetzen, sie eben auch durch die Tests in den Griff zu kriegen“, betont der Chef der Leverkusener Malteser. Das sei an sich schon eine schwierige Arbeit, die durch solche Aktionen noch zusätzlich erschwert werde.