Bühne frei für die Schauspiel-AG des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Leverkusen Deftige Gesellschaftskritik im Doppelpack

Schlebusch · Damit alle Darsteller der Schauspiel-AG am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium auf der Bühne zu Zuge kommen, gibt’s gleich zwei Stücke an den Aufführungsabenden zu sehen. Und beide Werke haben es in sich.

16.03.2023, 16:05 Uhr

Der naive Biedermann, die manipulativen Brandstifter und alle weiteren Figuren werden von den Schülern mit Spielleidenschaft dargestellt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Monika Klein

Theater im Doppelpack, das ist schon ziemlich ungewöhnlich – nicht nur für eine Schulveranstaltung. Die Schauspiel-AG des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums war in diesem Schuljahr ganz besonders aktiv und hat gleich zwei – nicht allzu lange – gesellschaftskritische Stücke einstudiert, die an diesem Freitag und am Montag nacheinander aufgeführt werden, mit Pause zum Sackenlassen. Um allen Spielwilligen der AG eine Rolle geben zu können, haben sich Lehrer Kai Wahle und seine Kollegin Anna Reich zu dieser Lösung entschlossen.