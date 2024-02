Abschluss der Schau „StadtRäume zwischen den Kriegen“ in Leverkusen Schulstunde in der Villa Römer und ein bisschen Brecht

Noch bis kommenden Sonntag, 25. Februar, ist die Ausstellung „Leverkusen – StadtRäume zwischen den Kriegen“ des Opladener Geschichtsverein (OGV) in der Villa Römer an der Haus-Vorster-Straße 6 zu sehen. Für Samstag, 24. Februar, 17 Uhr lädt der OGV zum passenden Abschlusskonzert der Schau ein. Die musikalische Veranstaltung gestalten Irmelin Sloman und Thomas Palm in der Musikschule Leverkusen. „Das Liedduo spielt Musikstücke mit Bezug zur Geschichte der Zwischenkriegszeit 1918 bis 1939, zum Beispiel zum ‚Ruhrkampf‘, also der Besetzung des Ruhrgebiets 1923, zur Arbeiterbewegung und zu den ,Goldenen Zwanzigern‘ in Berlin“, verrät der OGV. Unter anderem sind Werke von Mendelssohn und aus der Dreigroschenoper von Brecht zu hören.