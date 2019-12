Villa Römer : Neue Schau zeigt Friedrich Ebert

Opladen Nach Friedrich-Ebert sind in Leverkusen ein Platz und eine Straße benannt. Wer der Mann und der Politiker hinter dem großen Namen war, zeigt bis zum 9. Februar eine Wanderausstellung in der Villa Römer.

Der Opladener Geschichtsverein und die Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg laden zum Besuch der Schau mit dem Titel „Friedrich Ebert (1871-1925) – Vom Arbeiterführer zum Reichspräsidenten“ ein.

Vor 100 Jahren wurde Ebert der erste demokratische deutsche Reichspräsident – ein Mann aus dem Volk, aus der Arbeiterschaft an der Spitze des Staates anstelle eines Monarchen. „Friedrich Ebert wurde zu einer Schlüsselfigur der Geschichte des deutschen Nationalstaats“, betont der Geschichtsverein. Die Schau spürt anhand von Fotografien und Reproduktionen von Briefen, Zeitungen, Urkunden, Plakaten und anderen Veröffentlichungen dem wechselvollen Leben des ersten deutschen Reichspräsidenten von seiner Jugendzeit in Heidelberg bis zu seinem Tod in Berlin 1925 nach.