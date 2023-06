Fußballverein in Leverkusen SC Hitdorf baut sich sein neues Clubhaus selbst

Gemeinsam schnitten Oberbürgermeister Uwe Richrath und Klubchef Udo Merkens das rot-goldene Band zum neuen Vereinsheim des SC Hitdorf auf der Anlage des Fußball-Kreisligisten durch. Jahrelang hatten Verantwortliche, Spieler und Trainer an ihrem Traum von einem modernen und großen Klubhaus gewerkelt, geplant, Spenden gesammelt und sich mit Behördenvorgaben herumgeplagt. Nach vier Jahren Bauzeit steht die Heimat der Fußballer in Weiß und Lila nun endlich, doch wird sie nicht die einzige Investition bleiben, die die Hitdorfer in die Tat umsetzen.