Klassische Bearbeitungen und neue Originalkompositionen : Saxophonquartett bot Sinnliches und Quirliges

Leverkusen Klassische Bearbeitungen und neue Originalkompositionen waren in der Sonntagsmatinee des Fukio Saxophonquartetts im Forum zu hören.

Normalerweise hätte Kulturstadtlev die kleineren Vorstellungen im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich präsentiert, aber wegen der Abstandsgebote müssen auch Kammerkonzerte wie die Sonntagsmatinee im großen Forum-Saal stattfinden. Und schon deswegen war es ein Glück, dass sich mit dem Fukio Saxophonquartett hier vier Bläser der innigen Musik annahmen, in die Dvorák seinen persönlichen Eindruck von der Stille der ländlichen Natur rund um ein kleines Dorf in Iowa gegossen hat.

Ein Glücksfall auch, weil dieses energiesprühende Ensemble so einmütig und wundervoll zusammenspielt und den Zuhörern mit dieser Bearbeitung einen klassischen Einstieg in eine facettenreiche Stückfolge bescherte. Nach sinnlichen Momenten im zweiten Satz wurde beim quirligen Finale eine ordentliche Dosis Koffein für die Ohren verabreicht, danach waren alle hellwach.

Das mehrfach preisgekrönte Quartett mit Joaquín Sáez Belmonte am Sopran-, Xavier Larsson Paez am Alt-, José Manuel Bañuls Marcos am Tenor- und Xabier Casal Ares am Bariton-Saxophon hat sich vor allem auf neue Musik spezialisiert. Und da gab es im Laufe des Programms so manche reizvolle Entdeckung besonderer Originalkompositionen für diese Besetzung.