Leverkusen Satzung gegen Hitze und Hochwasser

Leverkusen · Flut und immer mehr heiße Sommertage – die Stadt will gegensteuern. So soll eine Grünsatzung bald ein gewisses Maß an Begrünung an und um Neubauten vorschreiben. Diese Dinge sind geplant.

16.03.2023, 18:01 Uhr

Die Sommertemperaturen erreichen in Leverkusen an sieben bis acht Tagen Spitzenwerte, sagt die Stadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Musikerin Inga Humpe kann man hellseherische Fähigkeiten bescheinigen. 2007 erschien das unter anderem von ihr komponierte Lied „36 Grad“ auf dem gleichnamigen Album des Duos „Zweiraumwohnung“. Was Humpe damals zum Sommerhit des Jahres sang, ist eine Gradangabe, die sich mittlerweile in der Stadt im Sommer an so manchem Tag längst etabliert hat, teils auch weitaus höher.