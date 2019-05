Großes Schützenfest : Sankt Sebastianer ziehen durch Hitdorf

Der Bezirkskönig von 2019/20 Dennis Sassenbach und seine Tine zogen mit durch Hitdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Vatertag zogen 70 aktive Schützen mit ihren Gästen und Musikkapellen durch den Stadtteil und feierten.

Der Wonnemonat Mai markiert zugleich den Startschuss zu Schützenfesten in vielen Stadtteilen. An Christi Himmelfahrt hatte traditionell die Sankt Sebastianus Bruderschaft Hitdorf eingeladen. Noch vor dem Königsschießen am Freitag startete am Donnerstag der große Schützenumzug als erster Höhepunkt des viertägigen Festes. Dutzende Bürger säumten deshalb die Gehwege und winkten der bunten Parade zu. Andere hatten es sich wiederum auf Bänken und Stühlen vor dem Haus gemütlich gemacht.

Ehe die aktiven 70 Schützen am Vatertag mit ihren Gästen und Abordnungen von befreundeten Bruderschaften sowie drei Musikkapellen zu einer etwa vier Kilometer langen Runde durch den Ort starten konnten, wetteiferte die Jugend um die Titel. Dabei bewies der weibliche Nachwuchs ein besonders sicheres Händchen. Celine Otto (15) aus Monheim schaffte es, beim 66. Schuss neue Schülerprinzessin der Bruderschaft zu werden. In den Rang einer Prinzessin stieg Marienschülerin Svenja Zöll auf, nachdem sie im Jahr 2012/2013 schon als Schülerprinzessin fungierte. Die 17-Jährige, die seit 2011 Vereinsmitglied ist, benötigte 38 Schuss bis zum Sieg.

Info Party in der Stadthalle Die Schützen feiern auch am Wochenende weiter. Am heutigen Samstag, 1. Juni, startet um 19.30 Uhr die große Party in der Hitdorfer Stadthalle.

Eingereiht in den Festzug hatten sich unter anderem Mitglieder der St. Hubertusbruderschaft Steinbüchel mit ihrem Bezirkskönig Dennis Saßenbach, der Sankt Sebastianus Bruderschaft aus dem Nachbarort Rheindorf sowie Vertreter aus Bürrig/Küppersteg, Wiesdorf und Lützenkirchen. Die Gastgeber ordneten sich im Anschluss an die Karnevalsgesellschaft „Hetdörper Mädche un Junge“, die Fährgarde und den Geselligkeitsverein ein. Erstmals war Johanna Kürten in ihrer Funktion als neue Präsidentin und Brudermeisterin dabei. Bei der jüngsten Hauptversammlung hatte sie die Nachfolge von Hans Rudolf Rittinghaus angetreten. Zu ihrem Stellvertreter wurde Christian Diederich bestimmt.