Bekannter Leverkusener Heinz Brinkschulte feiert Geburtstag „Sankt Martin“ aus Hitdorf wird 90

Den Mann im Römerkostüm kannte in Hitdorf jeder, denn er war der dienstälteste Sankt Martin in Leverkusen: Heinz Brinkschulte. Der Hitdorfer schlüpfte seit 1952 jeden November in die Rolle des Heiligen und ritt dem Martinszug voran, dem teils um die 1500 Kinder folgten. 2019 hängte er mit 86 das Kostüm an den Nagel. An diese einzigartige Ära wird Brinkschulte derzeit sicherlich gern zurückdenken. An diesem Mittwoch feiert er seinen 90. Geburtstag mit lieben Gästen. Unter anderem Stadtchef Uwe Richrath kam zum Gratulieren vorbei.