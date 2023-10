Nach Flutkatastrophe in Leverkusen Kita-Sanierung soll noch bis zum Sommer dauern

Wenn Mutter Anne Konrad am schnuckeligen, aber leerstehenden Kindergarten von Sankt Remigius in Opladen vorbeigeht, wagt sie oftmals interessiert einen schnellen Blick ins Innere des Hauses. Eigentlich hätte Tochter Charlotte hier an der Bielertstraße ihre Vorschulzeit verbringen sollen, doch seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 ist das Gebäude unbenutzbar, und die Vierjährige konnte ihren kleinen Rucksack hier nie an die Garderobe hängen. Das Ausweichquartier im Pfarrhaus der Kirchengemeinde ist derweil nicht optimal und wohl nur auf Dauer geduldet. Konrad befürchtet, dass die Bauarbeiten nicht vorangehen und die Stadt das Projekt aus den Augen verloren hat. Die Frage nach dem Zeitpunkt der Wiedereröffnung treibt die Mutter um. Nun liefert die Verwaltung Antworten.