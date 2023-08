Stadttochter LPG rechnet mit Kosten in Millionenhöhe City C-Parkgarage in Leverkusen muss zügig saniert werden

Wer in der Tiefgarage unterm City Center in Wiesdorf parkt, ertappt sich jedes Mal in einem der schmalen Treppenhäuser bei dem Gedanken an Raumspray. In etlichen Aufgängen stinkt’s penetrant nach Urin. Auch Björn Krischick wird den ebenso intensiven wie miesen Geruch schon erlebt haben. Zum Beispiel, als er mit Fachleuten bei einer Begehung der Tiefgarage war. Den Experten ist aber viel mehr aufgefallen als der Mief im Treppenhaus. Nämlich substanzielle Schäden an der Parkgarage unter dem städtischen Dauersorgenkind City C.