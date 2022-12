Museum Morsbroich in Leverkusen Ein Sammler spricht über seine Leidenschaft

Es sei zwar schwer zu glauben, aber bei ihm zu Hause ist es immer noch nicht leer, versichert Gerhard Theewen. Dabei hat der passionierte Kunstsammler bereits einen kompletten Raum im Museum Morsbroich gefüllt. Die Bilder wurden in „Petersburger Hängung“ an die Wand gebracht, da ist wirklich keine Lücke geblieben. In dieser modernen Kunst- und Wunderkammer stehen zudem diverse Vitrinen, die weitere Facetten seiner Sammelleidenschaft zeigen. Sie sind bestückt mit Dingen, die ihn faszinieren, die er aber ohne jeden wissenschaftlichen Hintergrund zusammengetragen habe: kleine Skulpturen und Objekte, afrikanische Kunst, Fossilien und Mineralien.