Holocaust-Überlebender Sally Perel in der Marienschule : „Versteckt unter der Haut des Feindes“

Leverkusen Sally Perel ist Opfer der Nationalsozialisten geworden. Wie er überlebte, erzählte er in der Marienschule.

Die Friedrich-Naumann-Stiftung machte dies am Donnerstagnachmittag für Schülern der Marienschule Opladen möglich. Um kurz nach eins betrat Perel unter großem Applaus die Bühne der Aula. Sally, mittlerweile 94 Jahre alt, begrüßte die Schüler mit dem hebräischischen Wort „Schalom“, was so viel wie „Frieden“ bedeutet. Er erzählte aus seiner Autobiografie „Ich war Hitlerjunge Salomon“, die er 1990 veröffentlichte. Seine Geschichte ist einmalig, denn er lebte, wie er selbst sagt, „versteckt unter der Haut des Feindes“. Er berichtete von dem Moment, in dem er sich bekennen musste: Deutsche Soldaten richteten 1941 im weißrussischen Wizebsk ihre Waffen auf den 16-jährigen Jungen. Sie fragten ihn, ob er Jude sei. Ein Moment, der sein Leben für immer veränderte.