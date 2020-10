Leverkusen Der Männerchor ist überaltert. Es rücken keine jungen Sänger mehr nach. Nun verdirbt die Corona-Pandemie das geplante große Abschiedskonzert.

Das langsame Chorsterben in Leverkusen geht weiter. Ab 31. Dezember ist die Sängervereinigung 1882 Manfort nur noch Geschichte. Nach 138 Jahren löst sich der Männerchor auf und folgt damit einer Reihe örtlicher Chorgemeinschaften, die sich in den letzten Jahren zu diesem Schritt gezwungen sahen.

Was genau bei Männerchören zum Ende ihrer musikalischen Ära führt? Es gibt wohl viele Gründe. Mitverantwortlich dürfte die Tatsache sein, dass Schulkinder oftmals nur unzureichende Chance auf musikalische Bildung in der Grundschule erhalten, so dass Interesse an Musik nicht geweckt werde. Musik werde zu selten, noch dazu von fachfremden Lehrkräften unterrichtet, lautet das Ergebnis einer bundesweiten Studie, die zugleich dringend Gegenmaßnahmen fordert.