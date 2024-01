Nicht gestreut Rutschgefahr in der Opladener Fußgängerzone

Die Opladener Fußgängerzone glich am Freitagmorgen einer Rutschbahn. Vorsichtig hangelten sich Fußgänger an den Geschäften entlang, wo es teilweise trampelpfadgroße Stücke gab, die frei waren. Wer die Fußgängerzone querte, musste auf festgepappte Schnee-und Eisbrocken treten. Der Grund: Eine von den Technischen Betrieben beauftragte Firma hatte offenbar versäumt, die Fußgängerzone am Morgan freizuräumen. Das teilte die städtische Pressesprecherin Britta Meyer auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Firma werde den Räumeinsatz schnellstmöglichst nachholen, versprach Meyer. Da war es 11.30 Uhr.