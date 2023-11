Kreisparteitag in Leverkusen Rüdiger Scholz ist als CDU-Chef bestätigt

Mit großer Rückendeckung kann der alte und neue CDU-Kreisvorsitzende Rüdiger Scholz in seine nächste Amtszeit starten. Beim Kreisparteitag am Samstag in Bürrig wurde der Landtagsabgeordnete für weitere zwei Jahre mit einer Mehrheit von 81 Prozent bestätigt. Insgesamt 46 Delegierte votierten für Scholz, elf stimmten dagegen.