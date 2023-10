Rückbau RRX-Baustelle in Leverkusen-Wiesdorf dauert bis Jahresende Bahn legt ursprünglichen Weg zum Form wieder frei

Die Unternehmenssprecherin nennt weitere Projekte, die noch in diesem Jahr in Wiesdorf fertig werden sollen. Am Wiesdorfer Bahnhof baue das Projektteam derzeit die Radwegbrücke. „Außerdem steht noch die Herrichtung der Anschlüsse im Bahnhofsbereich sowie in Richtung Forum auf der Agenda.“ Auch dazu tauschten sich Bahn und Stadt aus. „Ziel ist es, die Radwegbrücke vor Beginn des Weihnachtsmarkts Ende November in Betrieb zu nehmen.“