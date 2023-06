Engpass vom 24. bis 26. Juni in Leverkusen-Wiesdorf RRX-Bau sorgt für neue Sperrung an Rathenaustraße

Um nachzusehen, was tatsächlich da liegt, muss die Bahn den Kölner Stollen, einen Tunnel, graben. Dazu muss die Brücke durch ein Traggerüst entlastet werden. „Das muss leider auf der Fahrbahn stehen“, hatte die Bahn im April informiert. Im Mai wurde die Rathenaustraße für die Arbeiten für Lkw und Busse in dem Bereich gesperrt. An Pfingsten war die Straße auch für Autos dicht. Nun steht das zweite Sperrwochenende bevor: Für den Abbau des Traggerüsts ist die Rathenaustraße von Freitag, 23. Juni (21 Uhr), bis Montag, 26. Juni (15 Uhr), auch für Autos dicht.