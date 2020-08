Mit Kran und Hammer : Routine-Prüfung an der Düsseldorfer Straße

Leverkusen Die Wupperbrücke muss alle sechs Jahre „handnah“ untersucht werden. Nun war es wieder so weit.

Kran-Aufbau an Brücke: In Leverkusen lassen Maschinen, die an Brückenbauwerken stehen in jüngerer Zeit verstärkt aufhorchen – nach den Erfahrungen mit der maroden A1-Rheinbrücke und der maroden Brücke über die Dhünn am Europaring. Diesmal kontrollierten die Technischen Betriebe der Stadt (TBL) die Wupperbrücke Düsseldorfer Straße. „Es war eine ganz normale Hauptprüfung“, ordnet Klaus Timpert von den TBL ein.