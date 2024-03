Sinfonisches Hörspiel für die ganze Familie in Burscheid und Leverkusen Mit den Rotariern Emil und seinen Detektiven auf der Spur

Erstmals organisiert der Rotary-Club Leverkusen-Opladen drei Konzerte für die ganze Familie. Aufgeführt wird das sinfonische Hörspiel „Emil und die Detektive“ für Kinder und Jugendliche, frei inszeniert nach dem Roman von Erich Kästner. Die Premiere am 16. März in der Burscheider Max-Siebold-Halle ist bereits ausverkauft. Am Sonntag, 17. März, gibt es zwei weitere Vorstellungen (Beginn 15 und 17 Uhr) im Erholungshaus, Nobelstraße 37. Der Eintritt kostet sechs Euro.