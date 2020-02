Rosenmontag in Opladen : Ein Zoch für die Geschichtsbücher

Opladen Nach der Zugabsage am Sonntag feierten Wiesdorfer und Opladener Jecken am Rosenmontag ausgelassen gemeinsam.

Der Opladener Rosenmontagszug war bunt. Einzigartig. Lang. Rekordverdächtig auch die Zeit, bis sich alle Gruppen in Bewegung setzen konnten. Erst nach knapp zwei Stunden ging Prinz Kerbi I. auf die Strecke. Die Gruppen boten pfiffige Ideen, dazu politische Satire in gourmethaft kleinen Häppchen. Im Zoch liefen sehr viele junge Teilnehmer mit (Gesamtzahl aller Aktiven: 2300 Jecke). Gefühlt versammelten sich mehr Zuschauer als sonst im Zentrum, speziell an der Kölner Straße, Birkenbergstraße, Kanalstraße und Altstadtstraße. Zur (mit Scherben übersäten) Partymeile am Zugrand verwandelten die Jugendlichen den Bereich an der Alyosius-Kapelle.