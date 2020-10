Gesundheit in Leverkusen : Brustkrebs: Rosa Schleife wirbt für Früherkennung

Leverkusen „Wird Brustkrebs früher erkannt, ist die Behandlung weniger belastend und bei den meisten Frauen auch erfolgreicher“, heißt es in einer Broschüre des Deutschen Krebsforschungszentrums.

Fachleute gehen davon aus, dass pro 1000 Frauen, die 20 Jahre lang am Mammographie-Screening teilnehmen, etwa zwei bis sechs vor Brustkrebs bewahrt werden. Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung der weiblichen Brust. In Deutschland haben Frauen zwischen 50 und 69 Jahren die Möglichkeit, eine solche Routineuntersuchung alle zwei Jahre in Anspruch zu nehmen. Brustkrebs verhindern kann sie nicht. Aber sie gilt als gute Früherkennung von kleinen, nicht tastbaren Tumoren. Besonders gut zu erkennen ist der sogenannte Mikrokalk, also kleinste Kalkablagerungen, die auf Umbauprozesse im Gewebe hindeuten. Bei vielen Frauen, bei denen später eine Form von Brustkrebs festgestellt wird, war Mikrokalk das erste Anzeichen für die Erkrankung. „Wird Brustkrebs früher erkannt, ist die Behandlung weniger belastend und bei den meisten Frauen auch erfolgreicher“, heißt es in einer Broschüre des Deutschen Krebsforschungszentrums.