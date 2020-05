Schaltzentrale für die NRW-Autobahnen : Rohbau der Verkehrszentrale steht bald

Der Neubau an der Bonner Straße in Opladen, der künftig die Verkehrszentrale NRW beheimaten wird, wächst in die Höhe. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Rund 60 Arbeitsplätze sollen in dem Neubau des Landesbetriebs Straßen NRW entstehen. Das Haus wird mit modernster Technik ausgestattet, um Verkehrsflüsse zu lenken. Bislang liegt alles im Zeitplan.

Das neue Gebäude auf dem Gelände des Landesbetriebs Straßenbau an der Bonner Straße wächst in die Höhe. Im März 2021 soll es fertig sein. Daran hat auch Corona nichts geändert. „Die Arbeiten an der neuen Verkehrszentrale NRW liegen im Zeitplan“, berichtet Sprecher Volker Gronau. „Ende Juli soll der Rohbau, der aus Fertigelementen besteht, fertig sein. Dann folgt der Innenausbau.“ Es bleibe bislang auch bei den veranschlagten Kosten in Höhe von rund zwölf Millionen Euro.

In dem 3000 Quadratmeter großen Gebäude, das mit einer Textilfassade als Sonnenschutz versehen wird, sollen 55 Büro- und acht Operatoren-Arbeitsplätze entstehen. Der Neubau werde mit den neuesten IT-Weiterentwicklungen ausgestattet, um künftig den Verkehr auf den Autobahnen angesichts steigender Pendlerzahlen zentral lenken zu können. Darauf wies Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei der Grundsteinlegung im Dezember hin.

Info Digitale Anzeigen an 550 Autobahnkilometern Verkehrslenkung Rund 2200 Autobahnkilometer gibt es in NRW. Auf rund 550 von ihnen kann der Verkehrsfluss schon jetzt über digitale Anzeigen gesteuert werden. Weitere Anlagen sollen folgen. Information Sämtliche Informationen werden den Verkehrsteilnehmern gebündelt im Internet unter www.verkehr.nrw zur Verfügung gestellt.

So werden schon jetzt von Opladen aus rund 120 dynamische Wegweiser mit integrierter Stauinformation (dWista) gesteuert, erläutert Gronau. Diese Tafeln weisen Auto- und Motorradfahrer unter anderem auf Verkehrsstörungen und mögliche Umleitungen hin. Hinzu kämen vier digitale Anzeigen zur Freigabe oder Sperrung von Seitenstreifen sowie 100 Ampeln, die an Autobahnauffahrten den Zufluss regelten.

Alle relevanten Datenströme liefen in der Verkehrszentrale an der Bonner Straße zusammen – auch alle Informationen zu planbaren Baustellen. Die Anzeigen an den Strecken auch zu Tempolimits würden dem jeweiligen Verkehrsaufkommen angepasst, Navigationsgeräte mit den aktuellen Daten versorgt.

„Wir arbeiten rund um die Uhr, in drei Schichten“, sagt Gronau. Nicht alle der etwa 100 Beschäftigten säßen allerdings in Opladen. Vielmehr werde unter anderem auch von Hamm, Gelsenkirchen und Bochum aus gearbeitet. Daher seien die rund 60 Arbeitsplätze in dem Neubau ausreichend.