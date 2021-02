Leverkusen richtet weitere Notschlafstelle ein : Wenn Wetter zur tödlichen Gefahr wird

Im Schlaf kühlt der Körper draußen oft unmerklich aus. Foto: dpa/Paul Zinken

Leverkusen Die Obdachlosen in Leverkusen sind wegen der frostigen Temperaturen auf Unterstützung angewiesen. An der Sandstraße in Opladen ist eine weitere Notschlafstelle eingerichtet worden.

Die Sonne strahlt, der Schnee glitzert auf Dächern und Wiesen, am Himmel ist kein Wölkchen zu sehen. Viele Leverkusener genossen das malerische Winterwetter der vergangenen Tage. Für andere dagegen kann es lebensgefährlich sein. Sie haben kein Zuhause, sind der beißenden Kälte oft ausgeliefert.

„Wir machen uns ernsthaft Sorgen, dass jemand die kommenden Tage nicht überlebt“, berichtet Deniz Palabiyikli vom Verein Kältegang. Sie und die anderen Ehrenamtlichen sind regelmäßig in Leverkusen unterwegs, verteilen Lebensmittel und Hilfsgüter an die Obdachlosen. Im Winter sei ihre Hilfe gefragter als im Sommer. Im Moment ist die Zahl der Hilfsbedürftigen jedoch selbst für die kalten Monate auffällig hoch: „Es kommen Menschen, die wir noch nie gesehen haben. Selbst Leute, die zurückgezogen im Wald leben und sich von anderen fernhalten, waren schon bei uns, um sich einen Schlafsack abzuholen“, erzählt Palabiyikli.

Info Hilfe für Obdachlose in Leverkusen Die Caritas kümmert sich um Notschlafstellen in der Stadt. Sie ist unter 0214 85542880 erreichbar. Kältegang kann gerade vor allem Geld- und Lebensmittelspenden gebrauchen. Alle Infos und Ansprechpartner unter: www.facebook.com/kaeltegang

Die Ernsthaftigkeit der Situation schlägt sich in deutlichen Zahlen nieder: Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe sind in diesem Winter in Deutschland bisher mindestens 17 Menschen am Kältetod gestorben. So viele wie zuletzt im Winter 2009/10.

Bisher konnte Kältegang jeden Obdachlosen mit Lebensmitteln, Schlafsäcken, Kleidung und praktischer Ausrüstung wie Gaskochern und Handwärmern ausstatten. Auch, weil zahlreiche Leverkusener ihre Hilfe anboten. „Wir haben so viele Spenden bekommen, dass wir Probleme haben, alles zwischenzulagern. Die Solidarität der Menschen ist großartig“, berichtet die ehrenamtliche Helferin.

Auch die Stadt hat auf die frostigen Temperaturen reagiert und zusätzliche Notschlafstellen zur Verfügung gestellt. Ab sofort besteht für Wohnungslose die Möglichkeit, an der Sandstraße 67 bis 71, in einem Gebäude auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft, die Nacht zu verbringen. „Insgesamt haben wir Schlafplätze für 100 Personen und sind im Zweifel in der Lage flexibel auf die Lage zu reagieren und mehr Angebote zu schaffen“, berichtet Stefanie Strieder von der Caritas Leverkusen. Etwa 260 Menschen, die wohnungslos sind, oder in ungesicherten Wohnverhältnissen leben, etwa bei einem Bekannten auf der Couch schlafen, zählt sie in Leverkusen. Die Dunkelziffer sei höher. Strieder ist es wichtig hervorzuheben, dass niemand an den Notschlafstellen abgewiesen wird. „Wir finden einen Platz. Keiner muss draußen schlafen“, betont sie. Strieder bittet die Leverkusener darum Obdachlose, die draußen schlafen, auf die Notschlafstellen aufmerksam zu machen. „Einige wollen nicht in eine Unterkunft, andere müssen noch einmal daran erinnert werden“, sagt sie. Gründe, im Freien zu übernachten, gäbe es viele. Neben Angst vor dem Coronavirus wollten manche „dem Staat nicht auf der Tasche liegen“, oder weigerten sich „Teil des Systems zu sein“.